Haberler

Adana'da İsrail'in Müdahalesine Protesto

Adana'da İsrail'in Müdahalesine Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini protesto etmek için ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Kalabalık, Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı sloganlar attı ve dualar etti.

Adana'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi protesto edildi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, konsolosluk binasının bulunduğu alanda bir araya gelerek İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi. Sivil toplum temsilcilerinin konuşma yaptığı protestoda, filoda bulunanlar için dualar edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti

Türkiye'de 500'den fazla restoranı bulunan dev şirket iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.