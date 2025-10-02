Adana'da İsrail'in Müdahalesine Protesto

Adana'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi protesto edildi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, konsolosluk binasının bulunduğu alanda bir araya gelerek İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi. Sivil toplum temsilcilerinin konuşma yaptığı protestoda, filoda bulunanlar için dualar edildi. - ADANA