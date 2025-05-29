Adana'da İşçi Servisi Alev Alev Yandı

Adana'da İşçi Servisi Alev Alev Yandı
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Adana'da seyir halindeki bir işçi servisi, sürücünün aracı durdurmasının ardından alev aldı. Yangın sırasında işçiler kendilerini dışarı atarak kurtulurken, midibüs tamamen alevler içinde kaldı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Adana'da seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Sürücünün aracı durdurması ile işçiler kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan midibüs, otoyolun Mersin istikametinde hareket halindeyken birden alev aldı. Sürücü aracı sağa çekip durdurdu. İşçiler midibüsten inerken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Patlamaların da olduğu midibüsü görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında araçtan geriye demir yığını kaldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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