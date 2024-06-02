Üye Girişi
Haberler

Adana'da İş Yerini Kundaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir iş yerini kundaklayan ve olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Adana'da bir iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde hasar oluştu.

Gözaltına alınan Cenk Ş.'nin sorgusu sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

Bakmadan Geçme

LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar? MAYIS AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı artacak mı, beklentiler neler? Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? #128204 LGS yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title