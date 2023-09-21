Adana'da iş yerine silahlı saldırı: Müşteri son anda kurtuldu

Adana'da bir iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın ateş açması sonucu müşteriler panik yaşarken, bir müşteri ise tezgahın altına eğilerek kurşunlardan kurtuldu. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.