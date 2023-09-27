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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.