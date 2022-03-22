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Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

- Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı Silahlı saldırganların cevapları pes dedirtti "Canım sıkıldı, sana ne, haberim yok" Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerine silahla ateş açan saldırganlar polislerin sıkı kovalamacı sonucu yakalanırken, 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Silahlı saldırganların cevapları pes dedirtti "Canım sıkıldı, sana ne, haberim yok"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerine silahla ateş açan saldırganlar polislerin sıkı kovalamacı sonucu yakalanırken, 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Saldırganların adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularına, "Canım sıkıldı, sana ne, haberim yok" şeklindeki cevaplar pes dedirtti.

Kozan'da dün akşam saat 00.00 sularında Çanaklı Mahallesi'nde bir işyerine silahlı saldırı gerçekleştiren 5 saldırgan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yarım saat süren kovalamacanın ardından suç aleti silahla birlikte yakalandı. Kozan Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınan Seyfettin B., Orhan T., Doğukan Ö., Umut. E.A, Yaşar A., Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri ile getirilen zanlılar ise gazetecilerin iş yerini neden kurşunladınız sorularına verdikleri, "Canım sıkıldı sana ne, haberim yok" cevapları ise pes dedirtti. Adliyeye getirilen 5 kişiden 2'si adli kontrol serbest şartı ile serbest kalırken Seyfettin B. Orhan T. Doğukan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

Pişkin silahlı saldırganlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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