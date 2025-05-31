Adana'da İş Merkezinde Yangın: İki İşçi Camdan Atlarken Yaralandı

İş merkezindeki imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Emekli sağlık görevlisi Ersel Özkaya:

İşçileri gördük camdan sarkmışlardı, kendilerini yere bıraktılar, bende müdahale ettim"

ADANA - Adana'da bir iş merkezindeki yastık imalathanesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. İlk yardımda bulunan emekli sağlık görevlisi Ersel Özkaya,"İşçileri gördük camdan sarkmışlardı, kendilerini yere bıraktılar, bende müdahale ettim"dedi.

Yangın, 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezindeki yastık imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede binayı sarıp çalışanların paniklemesine sebep oldu.Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında iş merkezinin camlarının patlaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İlk yardımı emekli sağlık görevlisi yaptı

Çevre sakinlerinden emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya atlayan 2 işçiye ilk yardımı gerçekleştirdi. ilk yardımı gerçekleştiren emekli sağlık görevlisi Özkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın çıktığında eşim beni uyardı. İşçileri gördük camdan sarkmışlardı. Kendilerini yere bıraktılar. Bende müdahale ettim ve ambulans gelince hastaneye kaldırıldılar" diyerek bilgi verdi.