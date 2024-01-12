Adana'da iş merkezinde silahlı saldırı ve darp anları kamerada

Önce silahla vurdular, ardından omzundan bıçaklayıp darp ettiler...Dehşete düşüren anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulup ardından bıçaklanıp daha sonra da darp edilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde, Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ve C.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine C.K., belindeki tabancayı çıkarıp önce Ö.Ö.'nün ayaklarına ateş etti, ardından kimliği belirsiz bir kişi diğer kapıdan çıkıp şahsı omzundan bıçaklayıp darp etti. Ö.Ö. ardından kaçarak uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis şahısları gözaltına alırken tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin incelemesi sürüyor.

Aynı iş merkezinde ikinci saldırı

Öte yandan aynı iş merkezinde geçen 16 Ağustos tarihinde de 5 kişi silahla baskın düzenleyip A.T. isimli şahsı vurarak ağır yaralamışlardı. İş merkezinde dairesi olan kişiler uyuşturucu bağımlılarının iş merkezini mesken halinde tuttuğunu, kavgalarında hep bu nedenle çıktığını öne sürdü.