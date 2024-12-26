Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
"Karakolda beni dövdüler, yere düşüp nefessiz kaldım"
Narin Güran davasında Ramazan Atasoy'dan çelişkili ifadeler
Narin Güran davasında kilit isimden çelişkili ifadeler
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Piyasaların merakla beklediği karar bugün açıklanıyor
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar

Adana'da İş Kazası: İki İşçinin Ölümüyle İlgili Sanıklara Dava Açıldı

Adana'da İş Kazası: İki İşçinin Ölümüyle İlgili Sanıklara Dava Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir inşaatta vincin asma iskelesinin düşmesi sonucunda 2 işçinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen vinç operatörü ve iş yeri yetkilisi hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporu, sanıkların asli, ölenlerin ise tali kusurlu olduğunu belirtti.

Adana'da bir inşaatta vincin asma iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçinin ölümüne neden oldukları iddia edilen vinç operatörü ile iş yeri yetkilisi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, sanıkların asli, ölenlerin ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Bagatur Caddesi'ndeki bir inşaatta 21 Eylül'de 29 yaşındaki vinç operatörü Murat D. iddiaya göre, vincin asma iskelesini yukarı çekerken henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele düştü. İskelede bulunan işçiler 51 yaşındaki Erdal Sağır ile 41 yaşındaki Tahir Çeri yaşamlarını yitirdi. Kazadan sonra vinç operatörü Murat Dizman tutuklanırken, iş yeri yetkilisi 37 yaşındaki Yakup Dizman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı, inşaattaki 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak tutuklu sanık Murat D. ile Yakup D. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, iddianamede, her iki sanığın da 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, 2 işçinin nasıl öldüğü anlatılırken, ölü muayene tutanağı ve bilirkişi raporuna yer verildi. İnşaat işçileri Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin inşaat alanı içinde Murat D. tarafından kullanılan vincin asma iskelesine bindikleri belirtilen iddianamede, iskelenin yukarı doğru çıkarken bir süre sonra düştüğü ve üzerindeki 2 işçinin öldüğü belirtildi. 13 Kasım tarihli bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde, vinci kullanan Murat D. ve işyeri yetkilisi olduğu tespit edilen Yakup D.'nin asli kusurlu, ölen işçiler Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin ise tali kusurlu oldukları kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Dosya içeriğine göre, bilirkişi raporu dikkate alınarak şüphelilerin, Erdal Sağır ve Tahir Çeri'nin olay tarihinde inşaat alanı içerisinde bindikleri vincin asma iskelesinin düşmesi sonucu taksirle ölümlerine neden olmak suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

1'i tutuklu 2 sanık önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
img

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
img

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
İsrail, Hizbullah'tan ele geçirdiği ekipman ve mühimmatları sergiledi
Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI! Faiz indirimi döviz kurlarını nasıl etkiler? Faiz indirimi olacak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU | 26 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat, Dilan, Sabahat, Ali Hüda, Nurettin kaç puan aldı? 26 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.