Adana'da İnşaatta Yıkılan İskelede 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da bir inşaatta yıkılan demir iskeledeki 1 işçi ölürken 1'i de ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit Y.D.'ye ait 10 katlı apartman inşaatında sıvacı olarak çalışan Siracettin Demirkıran (53) ve İ.G. (45), demir iskele ile metrelerce yüksekliğe çıkarak sıva yapmaya başladı. İşçiler çalıştığı esnada demir iskele bir anda zemine çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Ağır yaralanan İ.G., Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siracettin Demirkıran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Demirkıran'ı cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA