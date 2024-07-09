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Adana'da İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, 9 katlı bir apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu, dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Olayı gören diğer işçiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Soylu, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soylu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan kişi dengesini yitirerek 6'ıncı kattan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde meydana geldi. 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu (44), 6'ıncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapıyordu. Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü. Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu'yu özel hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı. Soylu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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