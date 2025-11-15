Adana'da İnşaat Kazası: 45 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da çalıştığı inşaatın 4.katından düşen 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki Kubbettin Kaya, inşaatın 4. katından dengesini kaybederek boşluğa düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken Kubbettin Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken inşaattaki çalışmalar durduruldu. - ADANA