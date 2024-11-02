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Adana'da İnşaat Firmasına Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı

Adana'da İnşaat Firmasına Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı
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Adana'da bir inşaat firmasına haraç almak amacıyla düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışan yaralandı. Olay sonrasında yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Adana'da bir suç şebekesinin inşaat firmasından haraç almak için uzun namlulu silahla düzenlediği saldırıda 1 çalışan yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet dedektifleri söz konusu suç şebekesine baskın yapıp 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ç.'ye ait inşaat firmasının önüne gelen motosikletli şahıslar uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Olayda inşaat firmasında çalışan Yusuf S. yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra şüphelileri yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada bir suç şebekesinin firmadan haraç istediğini ancak firmanın haraç vermeyince iş yerine silahlı saldırı yapıldığını belirledi. Polis saldırı anının güvenlik kamerası kayıtlarından da iş yerine uzun namlulu silahla bir çok kez ateş eden şahsın ise Ersin A.'nın (19) olduğunu belirledi. Ayrıca polis 250 saatlik görüntü izlemesi sonucu Ersin A.'nın Mustafa Ö.'nün (22) kullandığı motosiklete binerek kaçtığı da tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardından firari şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda cinayet dedektifleri saldırıyı gerçekleştiren Ersin A. ve motosikleti kullanan Mustafa Ö.'yü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda suç şebekesinin diğer üyelerinin de kimlikleri belirlendi. Ardından suç şebekesinde yer alan Yunus T. (29), Murat D. (23), Kerem A. (20) ve Mahsun K. (21) yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yunus T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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