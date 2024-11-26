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Adana'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Adana'da İmamı Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir camide imamı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmam Tarık Karadağ'ın öldürülmesi sonrası genç, imamın 14 yaşındaki kız kardeşine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Adana'da camide imamı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde 24 Kasım günü meydana gelmişti. İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ, M.A. (16) isimli genç tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığında dün toprağa verilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Taciz iddiası"

Bu arada imamı öldüren genç ise alınan ifadesinde 14 yaşındaki kız kardeşini imamın taciz ettiğini öne sürmüştü. Ayrıca 14 yaşındaki F.A.'nın yazın imam hakkında, kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu öne sürülmüştü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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