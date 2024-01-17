Adana'da İlkokul Öğrencisi Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

Adana'da bir anne, ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun akran zorbalığına maruz kaldığını, her gün okuldan bir tarafı mor geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Son günlerde sosyal medya nedeniyle arkan zorbalığı ilkokula kadar geldi. Adana'da da iki çocuk annesi P.M. (34) ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlu C.Ş.'nin (8) okulda sürekli akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. P.M. oğlunun okuldan her geldiğinde bir tarafının mor ve yara içinde olduğunu belirterek, "Okulda bazı problemli çocuklar varmış bunlar oğluma musallat olmuş. Ben defalarca konuştum ama buna rağmen akran zorbalığına devam ettiler. Bu kez de polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gidiyorum okulun kapısında bahçede oğlumu bekliyorum. Teneffüslerde oğlumu sıkıştırıp kızlı erkekli bir grup var dövüyorlarmış. Ben bu durumdan şikayetçiyim akran zorbalığı bitsin artık" dedi.

Arkadaşları tarafından darp edilen C.Ş. ise, "Bana bir sınıf arkadaşım 'bana abi diyeceksin' diyor. Ben abi demezsem beni dövüyor. Başka bir arkadaşım da 'bana abla diyeceksin' diyor, demezsem beni dövüyor. Bana elleriyle vuruyorlar, tekme ile vuruyorlar. Bana çelme takıyorlar. Ben okula gitmek istemiyorum, korkuyorum artık" diye konuştu.

Okul yönetiminin ise konuyla ilgili her iki tarafı psikolojik danışmanlık rehberlik öğretmenine yönlendirdiği, psikolojik destek sağlandığı öğrenildi. - ADANA