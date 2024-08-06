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Adana'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirilen evde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirilen evde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, esrarın pahalı olduğunu ve kendisi için yetiştirdiğini söyledi.

Adana'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirilen eve yapılan operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ifadesinde, "Esrar pahalı, bundan dolayı kendim yetiştiriyorum" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceyhun K.'nin evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi. Narkotik polisleri bunun üzerine söz konusu şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ceyhun K. kelepçe takılarak etkisiz hala getirildi. Evde yapılan arama çalışmasında 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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