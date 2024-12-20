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Adana'da İki Şahıs 34 Aracın Lastiklerini Patlattı, Yakalandı

Adana'da İki Şahıs 34 Aracın Lastiklerini Patlattı, Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini patlatan iki kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Adana'da iki kişinin park halinde bulunan araçların lastiklerini patlattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 34 aracın lastiğini patlatan şahıslar Yüreğir polisi tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tahkikata başladı. Yapılan kamera çalışmaları neticesinde 2 şüpheli de yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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