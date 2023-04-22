Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Boran Kurt yönetiminde 01 ZG 223 plakalı otomobil, uzman çavuş olduğu öğrenilen ve karış yönden gelen Ferhat Özel idaresindeki 16 AZZ 376 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada uzman çavuş Ferhat Özel ve yanında bulunan Bekir Oluk yaralanırken, diğer otomobildeki Erol Boran Kurt ve Bekir Encelek yaralandı. Arka koltukta oturan 68 yaşındaki Mevlüde Encelek ise hayatını kaybetti.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mevlüde Encelek'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.