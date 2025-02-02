İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar

Adana'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Evde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez Cumhuriyet Mahallesi Güralp Sokak'taki İsmail Azgın'a ait iki katlı evin 2'nci katında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
img

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
img

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte Al-Musrati'nin yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.