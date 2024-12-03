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Adana'da İki Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Adana'da İki Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı
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İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan iki hükümlü, polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Hacı Muhammet A. ve Mehmet N., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki hükümlü yakalandı.

İmamoğlu polisi 2 Aralık günü kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis bu çalışmalarda "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan aranan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan Hacı Muhammet A. ve 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet N.'nin yerini tespit etti. Polis iki hükümlüyü yakalamak için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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