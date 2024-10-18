Üye Girişi
Haberler

Adana'da İki Grup Arasında Kavga: Bir Kişi Vuruldu

Adana'da İki Grup Arasında Kavga: Bir Kişi Vuruldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vuruldu. Yaralanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, polis olay sonrası şüpheliyi yakaladı.

Adana'da iki grup arasından çıkan kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin tabanca ile vurulma anı anbean görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ayağından tabanca ile vuruldu.

Yaralanan kişinin vurulma anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan kısa süre sonra silahı kullanan kişiyi yakaladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Polis Kavga adana

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kilo altını banka kasasında kaybolan gurbetçi kim, altın hangi bankada kayboldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Türev Uludağ kimdir? Şef Türev kaç yaşında, nereli? Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Valisi kimdir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Varda Köprüsü nerede? Varda köprüsü hangi il, ilçede? Varda köprüsü kim inşa etti? 18-19 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.