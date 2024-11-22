Adana'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki firari hükümlüyü yakaladı.

Jandarma ekipleri, 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K'nın (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezasıyla aranan C.Y.'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti. İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA