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Adana'da İki Farklı Yerde Otomobil Yangını

Adana'da İki Farklı Yerde Otomobil Yangını
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iki farklı otomobilde meydana gelen yangınlar sonrasında araçlar kül oldu. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Adana'da iki farklı yerde yanan otomobillerden geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre olaylar Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı ve İkibinevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hadırlı ve İkibinevler Mahallesinde hareket halindeki iki otomobilde farklı saatlerde yangın çıktı. Otomobillerde bulunan şahıslar araçtan inerek canını kurtarıp hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilleri söndürdü. Ancak otomobillerden geriye demir yığını kaldı. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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