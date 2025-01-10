Adana'da İçme Suyu Patladı, Halk Otobüsü Çukura Düştü

Adana'da içme suyunun patlaması sonucu özel halk otobüsü yolda oluşan çukura düştü. Otobüsün şoförü, "Sanki yer yarıldı içine girdiniz derler ya bildiğin yol yarıldı otobüs içine girdi" dedi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Fazlı Metro Bulvarı'nda meydana geldi. İçme suyu borusunun patlaması sonucu yol hasar gördü. Veli Bala 01 J 0153 plakalı özel halk otobüsü ile su içinden kalan yoldan geçmek istedi. Bala aracıyla geçtiği sırada yol bir anda çöktü ve oluşan 1 metrelik çukura düştü.

Veli Bala, "Otobüsle ilerliyorduk. Ön tekerden sonra arka tekere geldiğimizde bir ses geldi. Yol bildiğin içeri çöktü. Sanki yer yarıldı içine girdiniz derler ya bildiğin yol yarıldı otobüs içine girdi" dedi. - ADANA