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Adana'da İçişleri Bakanlığı İsmi Kullanılarak Sahte Kart Düzenleyen 2 Kişi Yakalandı

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Adana'da İçişleri Bakanlığının ismi kullanılarak sahte kart düzenleyen ve kendilerini bakanlık çalışanı olarak tanıtan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sahte kartların tespit edildiğini ve şüphelilerin tutuklandığını belirtti.

Adana'da İçişleri Bakanlığının ismi kullanılarak sahte kart düzenleyen ve kendilerini bakanlık çalışanı olarak tanıtan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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