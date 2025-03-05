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Adana'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması Sırasında Kardeşler Bıçaklandı

Adana'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması Sırasında Kardeşler Bıçaklandı
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Adana'da düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulaması esnasında iki kardeş, tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin kurtarılamadığı bildirildi.

Adana'da bin 936 polisin 'Huzur ve Güven' uygulaması için sokakta olduğu sırada 2 kardeş küfürleşme yüzünden bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetlerin ardı arkası kesilmeyen Adana'da geçtiğimiz günlerde, terör, narkotik, asayiş, özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu bin 936 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi.

Uygulamanın yapıldığı sırada Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde cinayet yaşandı. A.T.(24), arkadaşları A.E.D.(16) ve ağabeyi M.D.(17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağabey ver kardeşi kurtarılamadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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