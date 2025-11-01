Haberler

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi, 72 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 72 kişi yakalandı. Kontrol edilen 6 bin 422 araçtan 202'sine toplam 1 milyon 368 bin TL para cezası kesildi.

Adana'da akşam kent genelinde yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında, ruhsatsız silahlar ele geçilirken çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı. Trafik kurallarına uymayan 202 araca ise 1 milyon 368 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi. 884 polisin katılımıyla hava destekli gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 497 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgular neticesinde çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı.

Trafik yönünden ise 6 bin 422 araç kontrol edilirken 8 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 202 araca 1 milyon 368 bin TL para cezası uygulandı.

Ana arterlerde dilencilik yapan 12 kişiye ise 16 bin 872 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, kesici alet, 40,36 gram bonzai, 19,08 gram esrar, 1 kök hin keneviri ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
