Adana'da 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 79 Gözaltı ve 15 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da hava destekli 763 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 15 ruhsatsız silah ele geçilirken çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Trafik yönünden ise kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 490 bin TL para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hava destekli 763 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Uygulamada 19 bin 280 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında ise 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 498 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 6 bin 770 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamada 12 araç trafikten men edilirken kurallara uymayan 200 sürücüye 1 milyon 490 bin TL para cezası uygulandı. 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. - ADANA