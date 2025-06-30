Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Şahıs Tutuklandı

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Şahıs Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişilere ve ruhsatsız silahlara yönelik yaptığı çalışmalarda önemli başarılara imza attı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanıp cezaeevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamalarında 273 polis görev aldı. 40 ayrı noktada yapılan uygulamalarda 1 av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 4 şarjör ve 36 adet mermi ele geçirildi.Trafik denetimleri çerçevesinde 12 araca modifiyeden işlem yapılırken, 125 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası kesildi.32 araç ve 11 motosiklet ise trafikten men edildi.

Polis,ayrıca çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Silahla Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından aranan 3 şahıs ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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