Adana'da Huzur ve Güven Uygulamaları: 7 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamalarında 7 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen "Huzur ve Güven" uygulamalarında 7 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü yakalandı.
Kozan'da 4-11 Kasım tarihleri arasında 28 farklı noktada 274 polis ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamalarında suçlular yakalanırken, suç unsurları da ele geçirildi. Uygulamalarda yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirilirken, 20.67 gram ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Trafik uygulamalarında ise 11 araca modifiyede işlem yapılırken, 40 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 13 araç, 5 motosiklet trafikten men edildi.
Uygulamalarda ayrıca hırsızlık, adam yaralama ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan 7 hükümlü yakalandı. - ADANA
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