Adana'da Husumetli Şahsı Sırtından Vuran Genç Tutuklandı

Adana'da bir kafede husumetlisi olan şahsı sırtından tabancayla vurarak yaralayan genç tutuklandı. Genç, ifadesinde tartışmada kendisine küfrettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla kafede oturan genci sırtından vuran şahıs tutuklandı

Kafede oturan genci küfrettiği için sırtından vurmuş

ADANA - Adana'da husumetlisi olan şahsı sırtından tabancayla vurup yaralayan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gencin ifadesinde, "Tartışmamızda bana küfretti" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tulukçu ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı tabanca ile Oğuz Efe'yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

'Küfrettiği için vurdum'

Gözaltına alınan İsmet Tulukçu'nun ifadesinde, "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti" dediği öğrenildi. Tulukçu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralı Oğuz Efe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.