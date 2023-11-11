Adana'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ADANA'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bağlar Polis Merkezi'nin arka sokağında husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi tabancayla 2 kişiyi vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine polis merkezinden çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis merkezinin çevresini kapatan polis, yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve olayda kullanılan tabancayı buldu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.