Adana'da Husumetli Aileden 7 Kişiyi Silahla Vuran 3 Şüpheli Tutuklandı

Husumetli oldukları aileyi silahla taradılar: 1 ölü, 6 yaralı

ADANA - Adana'da husumetli olduğu 6 kişiyi silahla vuran ve 1 kişinin ölümüne neden olan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin öldürdükleri husumetlilerini Temmuz ayında da kaçırıp darp ettikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Şüpheliler Gökhan Gezer (27), kuzeni M.G. ile arkadaşı Ruhat Kılıç (25), husumetli olduğu Mustafa Ataman'ın ve ailesinin yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler, çıkan tartışmada 2 ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan (63), ablaları Sabriye (30), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42), Sümeyye Ataman ve arkadaşı Cabbar Taş'ı vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ataman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerden Gökhan Gezer ile M.G.'nin amcası E.G.'nin, Mustafa Ataman'ın ablası H.G. ile evli olduğu, şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrı yaşamaya başladıkları, iki aile arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Husumetin devam etmesi üzerine E.G.'nin yeğenlerinin, aileyi sürekli tehdit ettiği, Temmuz ayında da Mustafa Ataman'ı kaçırıp, darbettikleri öğrenildi. Ataman'ın, şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

Cinayet polisi, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.