Adana'da Husumet Sonrası Silahlı Saldırı: İkisi Tutuklandı

Adana'da husumetlisini tabancayla ateş ederek yaralayan şüpheli beraberindeki 2 şahısla yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda çelik yelek, ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 8 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. (37) kendisini daha önce darp eden M.A.K.'ya (29) kin besledi. S.A. aracıyla gezdiği sırada kaldırımda M.A.K.'yı gördü. Bunun üzerine S.A., tabancasıyla aracından M.A.K.'ya ateş açıp yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı taburcu edildi.

Aracında çelik yelek ile yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin daha önce bir otomobil kurşunlama olayına karıştığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.A.'nın aracıyla Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde gezdiği belirleyip önünü keserek yakaladı. Şüpheli S.A. ile beraberindeki M.G. (33) ve R.N.A.'da (22) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2.69 gram amfetamin maddesi, 2.2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait bir evde yapılan arama çalışmasında ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli S.A. emniyetteki ifadesinde, "M.A.K. beni daha önce dövdü. Ben de kinlenip husumet besledim. Görünce dayanamadım ateş açıp vurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bir evden 7 silah çıktı

Öte yandan, polis olayla ilgili çalışma yaparken ruhsatsız silah bulunduran M.K.'yi de (42) tespit etti. M.K.'ninde evine operasyon yapan polis 4 ruhsatsız tabancayla 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.K., "Hasımlarım var ondan silahları evde tutuyorum" diyerek kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.N.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA