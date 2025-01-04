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Adana'da Husumet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Adam Silahla Vuruldu

Adana'da Husumet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Adam Silahla Vuruldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şahıs silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72056 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Mahmut Ayta ve Mehmet Yılmaz sokakta karşılaştı. İkilinin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Mahmut Ayta, Mehmet Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklanan Mehmet Yılmaz ise belindeki tabancayla Ayta'yı başından vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mahmut Ayta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Yılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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