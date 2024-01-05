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Adana'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan hurda deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının etkisi azalırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda deposunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının etkisi azalırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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