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Adana'da hükümlü bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, bir bisikletin çalınması olayına karışınca polis tarafından yakalandı. Polis, güvenlik kameralarıyla şüphelinin kimliğini tespit ederek hükümlüyü evinde yakaladı. Hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.