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Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da apartmanlardan 4 bisiklet çalan hırsız, alışveriş poşetiyle gezerken güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili yapılan operasyonda tutuklandı.

Adana'da apartmanda oturuyor süsü vermek için elinde alışveriş poşetiyle gezen hırsız, farklı tarihlerde 4 bisiklet çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Okan Y. (46) kentte farklı tarihlerde apartmanlara girerek 4 bisiklet çaldı. Şüpheli Okan Y.'nin apartmanda oturuyor süsü vermek için elindeki alışveriş poşetiyle gelip bisikletleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bisikleti çalınan kişiler durumu polise bildirdi.

Birbirine yakın tarihlerde 4 farklı ihbar gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 63 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ederek Okan Y.'nin saklandığı yeri belirledi. Polisler şüpheliyi saklandığı eve yaptığı operasyonla yakaladı. Okan Y. emniyetteki ifadesinde işsiz olduğu için çaldığını öne sürdü.

5 farklı hırsızlık suçundan aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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