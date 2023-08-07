Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Adana'da bir otomobilin camını kırarak içindeki para ve altını çalan Rıdvan A., 12 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheli tutuklandı.

ADANA'da Rıdvan A. (34), sokakta park halindeki otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yaptı. Kimsenin olmadığı bir anda da otomobilin camını kıran Rıdvan A., bir süre sonra tekrar aracın yanına dönüp, arka koltuktaki içinde para ve altın bulunan poşeti çaldı. Farklı tarihlerde 12 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen Rıdvan A. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen Saffet Furkan D. (28), otomobilini yol kenarına park etti ve bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra aracın yanına gelen Rıdvan A. ise, otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi yapıp, keşif yaptı. Bir süre aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile bin lira para bulunan poşeti çalıp, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12 HIRSIZLIK DAHA YAPMIŞ

Otomobiline döndüğünde camının kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden Saffet Furkan D.?nin ihbarı üzerine, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, bir gün önce de aynı yöntemle Abdullah M.?nin (29) otomobilindeki 8 bin 500 dolar bulunan çantayı çaldığını saptadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan A.?nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha hırsızlık yaptığını belirledi.

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şüpheli Rıdvan A.?yı Seyhan ilçesindeki saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Rıdvan A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken; Abdullah M.?nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar olmadığını, daha az bir miktar olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)