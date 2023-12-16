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Adana'da Hırsızlık Yapan Kişi, Bağış Kumbarasını Çalınca Yakalandı

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Adana'da daha önce hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan bir kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Adana'da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Söz konusu şüpheli, bağış kumbarasını çaldıktan kısa bir süre sonra evinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, 8 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir İ. (24) internet kafeye önce müşteri gibi gelip bir bilgisayarda oturdu. Şüpheli bir süre sonra kalkarak SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı. Bağış kumbarasını montunun cebine koyan şüpheli ardından kayıplara karıştı. Olay anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Süleyman Ö. (58) bağış kumbarasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Bağış kumbarasını çalan kişi 6 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Daha önceden işlediği hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Abdulkadir İ., bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık polisleri söz konusu şahsı evinde yakaladı. Emniyette sorguya alınan şahıs, "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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