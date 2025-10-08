Adana'da Hırsızlık Yapan Genç Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Adana'da hediyelik eşya satan iş yerinin camını kırıp hırsızlık yapan, daha sonra da unlu mamullerden cep telefonu çalan hırsız anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Paraya ihtiyacım vardı" savunması yaptı.

İddiaya göre, 11 Haziran gecesinde şüpheli M.A.G. (19) Yüreğir Otogarı'na geldi. Bir süre etrafa bakınan M.A.G., hırsızlık yapmak için gözüne hediyelik eşya satan iş yerini kestirdi. Taşla camı kırıp içeri giren M.A.G., 25 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. 17 gün sonra 28 Haziran'da yeniden ortaya çıkan M.A.G., bu kez de Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir unlu mamullerden cep telefonu çaldı. Her iki olayda da güvenlik kameraları anbean hırsızlık anlarını kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.G., sokakta gezindiği sırada yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde "Sokakta kalıyorum, görüntülerdeki kişi benim. Paraya ihtiyacım vardı bundan dolayı da hırsızlık yaptım" dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA