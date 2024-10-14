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Adana'da Hırsızlık Şüphelisi İki Kız Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi İki Kız Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Yaşları küçük olan şüphelilerin, apartmanlara dilenci kılığına girerek girdiği belirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli 2 kız yakalanarak tutuklandı.

Kozan'da Cumhuriyet, Karacaoğlan, Şevkiye mahallelerinde apartmanlara dilenci gibi girip hırsızlık yapan 3 kızı bulmak için Kozan polisi harekete geçti. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri tespit edip her yerde aramaya başladı. Yaşları küçük olan ve çok sayıda hırsızlıktan kaydı olan 3 kızdan Z.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler Adana polisi tarafından yakalanıp, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yaşı küçük kızların hırsızlık yaparken sürekli kılık değiştirdiği, bu nedenle "binbir surat" olarak adlandırıldıkları öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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