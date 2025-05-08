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Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı
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Adana'da, evlerin duvarlarına tırmanarak hırsızlık yapan bir şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı. Şüpheli, çaldığı elektrik kablolarını tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti.

Adana'da evlerin duvarlarına tırmanıp hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olay 14 Nisan saat 02.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. Yüzünü kapüşonla gizleyerek sokakta keşif yaptığı belirlenen S.A., bir süre sonra F.A.'ya ait evin duvarına tırmandı. Bahçede, merdiven üzerinde duran içinde 100 metre elektrik kablosu ve matkap bulunan çuvalı fark eden şüpheli, duvardan atlayarak çuvalı alıp kaçtı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. 20 Nisan'da Akkapı Mahallesi'nde yaşanan olayda da Z.Z.'ye ait inşaat halindeki evin duvarına tırmanan şüpheli, avludaki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çaldığı kablolarla evin duvarı üzerinde yürüdüğü anlar yer aldı. Her iki olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri S.A.'yı saklandığı evde operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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