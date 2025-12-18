Haberler

Adana'da kadın hırsızlar 670 bin TL'lik altın çaldı, biri yakalanıp tutuklandı

Adana'da kadın hırsızlar 670 bin TL'lik altın çaldı, biri yakalanıp tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yüzlerini gizleyerek iki evden toplamda 670 bin lira değerinde altın çalan kadın hırsızlar, polisin hızlı çalışmasıyla bir tanesi yakalanarak tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da, yüzlerini gizleyen kadın şüphelilerin kapılarını zorlayarak girdikleri iki evden yaklaşık 670 bin lira değerinde altın çaldıkları belirlendi. Olayların ardından başlatılan soruşturmada polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden birini yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Olay, 8 Eylül günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiretmihane Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.U. (41) ve Ö.U. (18) yüzlerini eşarp ile gizleyip hırsızlığa çıktı. M.K.'nin evinin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 40 dakika evde kaldı. Bu sırada kadınlar evde yatak odasında bulunan 650 bin TL değerinde altını çalarak çıkarken bölgeden otobüse binerek uzaklaştı.Bu olaydan 3 gün sonra Y.U. bu seferde S.G. (43) ile birlikte aynı yöntemle hırsızlığa çıktı. Şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.E.'ye ait eve girdi. Buradan da 20 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karışan şüphelilerin gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altınlarının çalındığı fark eden mağdurlar durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, söz konusu şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan tespitler doğrultusunda Y.U. saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin emniyetten ifadesinde "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Belirtilen tarihlerde o bölgelere hiç gitmedim. Hırsızlık yapmadım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öteyandan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

