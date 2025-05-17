Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Adana'da park halindeki araçlardan yaklaşık 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Şüpheliler 'Nitelikli Hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adana'da park halinde 4 araçtan yaklaşık 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 22 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde M. E.'ye ait park halindeki otomobilden yaklaşık 260 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin P.G., D.D. ve Y.T., olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürerken, ilk olaydan 13 gün sonra 5 Mayıs'ta bu kez merkez Sarıçam ilçesinde çeşitli noktalarda park edilmiş 3 araçtan yaklaşık 240 bin liralık döviz, altın ve TL daha çalındı. Gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde daha önceden kimlikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları aracı ve plakasını tespit eden polis iz sürdü. 3 şüpheli de polisin takibi sonucu olayda kullandıkları araçta yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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