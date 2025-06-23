Adana'da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı
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Adana'da farklı tarihlerde 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarının tespitiyle yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayları sonrası yapılan operasyonla ele geçirilen şüpheliler, sokak sokak gezerek hırsızlık yaptığı anları güvenlik kameralarına yansıttı.

Adana'da farklı tarihlerde 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çalan 3 şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda art arda yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin Y.M. (35), Y.A. (29) olduğunu, bazı hırsızlıklarda ise gözcülüklerini F.B.'nin (30) yaptığını tespit etti. Tespit edilen 3 şüpheli, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada çalınan bisiklet ve motosikletlere ulaşılamadı.

Şüphelilerin sokak sokak gezerek hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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