Adana'da Hırsızlık Olayı: Motosikletin Torpidosundaki Cep Telefonu Çalındı

Adana'da bir hırsızın, motosikletin torpidosunda bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra cebine koyarak sakin bir şekilde gözlerden kaybolması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan hırsız tutuklandı.

Motosikletin torpidosunda bulunan cep telefonunu böyle çaldı

Cep telefonunu çalıp güvenlik kameralarına yakalanan hırsız tutuklandı

ADANA - Adana'da bir hırsızın, motosikletin torpidosunda bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra cebine koyarak sakin bir şekilde gözlerden kaybolması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan hırsız tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın G. (57), motosikletini park edip, alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Soner E. (24), motosikletin torpidosundaki cep telefonunu çalıp, olay yerinden ayrıldı.

"Evinde saklanırken operasyonla yakalandı

Soner E.'nin rahat bir şekilde telefonu aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aydın G., motosikletine bindiğinde telefonunun olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada çaldığı cep telefonu da ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu ise Aydın G.'ye teslim edildi.