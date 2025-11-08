Adana'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Adana'da park halindeki kamyonetten eşya çalan hırsız anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Paraya ihtiyacım vardı, matkabın birini hurdacıya 250 TL'ye sattım" dediği öne sürüldü.

Olay, 28 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli Ö.Y. (41) sokakta gezdiği sırada A.D.'ye ait bir kamyonetten arka kasasındaki eşyaları fark etti. Aracın muhafaza demirini kıran şüpheli 2 matkap ve ispiral aletini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah işe gitmek için aracına gelen A.D., hırsızlığı fark edip durumu polis bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğün Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera incelemesinde şüpheli belirlendi. Şüphelinin yakalanması için belirlenen adresine baskın yapıldı. Şüpheli çaldığı ispiral ve bir adet matkap ile yakalandı. Diğer matkabı sattığı öğrenilen şüpheli ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanana zanlının "Para ihtiyacım vardı bu yüzden hırsızlık yaptım. Matkabın birini hurdacıya 250 TL'ye sattım" dediği öğrenildi. - ADANA