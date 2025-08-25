Adana'da Hırsızlar Yeni Ayakkabıları Gördükten Sonra Sevinçle Oynadı

ADANA'da bir apartmana giren hırsızlar çaldıkları ayakkabıların yeni olduğunu fark edince sevinçten oynadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi hırsızlık yapmak için bir binaya girdi. Apartmanda dolaşan hırsızlar, bir dairenin kapısının önünden ayakkabıları çaldı. Ayakkabıların bir çiftinin yeni olduğunu fark eden hırsızlar sevinçten oynadı. Şüpheliler ayakkabıları alıp uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.