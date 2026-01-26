Kapı ve damdaki delikten 1 milyonluk bisiklet çalan 2 kardeş tutuklandı

Adana'da bisiklet bulunan bir depoda, kapı ve damdaki delikten girerek gerçekleştirilen hırsızlıkla yaklaşık 1 milyon lira değerinde 148 bisiklet çalan iki kardeş yakalanıp tutuklandı.

Olay, 13 Ocak'ta Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki depoda meydana geldi. Depoda çalışan bir işçi, montajı yapılmamış bisikletlerin bulunduğu odanın tavanında açılmış bir deliği fark etti. Bunun üzerine yapılan sayımda 148 bisikletin eksik olduğu belirlendi. İş yeri sahibi M.E.A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, daha önce cezaevinden çıktığı belirlenen Ş.G. (40) ile kardeşi M.G.'nin (38), deponun yanındaki binada bir dairenin kapısını kırarak içeri girdikleri, buradan açtıkları geçitle depoya ulaştıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskınla iki kardeş saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada bisikletlere ulaşılamazken, şüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Şüphelilerden Ş.G.'nin, "Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik" dediği, diğer kardeş M.G.'nin ise, "Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA